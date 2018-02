Brico even ontruimd 26 februari 2018

Doe-het-zelf-zaak Brico aan de Zuidlaan in Wetteren is zaterdagnamiddag eventjes ontruimd na een brandalarm. Om 15.10 uur loeide het alarm in de winkel en leidde het personeel alle aanwezige klanten naar buiten. Politie, brandweer en ambulance snelden ter plaatse en stelden vast dat het alarm werd veroorzaakt na rookontwikkeling door een defect in de mazoutbrander in de technische ruimtes. De brandstoftoevoer werd afgesloten en de winkel verlucht. Nadien ging de zaak weer open. (DVL)