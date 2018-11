Brandweer kan erger vermijden na kortsluiting Didier Verbaere

26 november 2018

Op de Gentsesteenweg in Wetteren brak maandagochtend omstreeks 6.30 uur brand uit in een woning door een kortsluiting aan een oververhitte stekker van een lader voor laptop of gsm. De bewoners verwittigden de hulpdiensten. Die moesten een deel van de muur weg slijpen om smeulende houten balken in de valse wand te blussen. “Laat nooit stekkers zonder aangesloten apparaat achter in een stopcontact. De balken waren al serieus aangetast door de hitte en we konden een ergere brand maar nipt vermijden”, waarschuwt de brandweer.