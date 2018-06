Brandje in oud gemeentehuis 14 juni 2018

In de kantoren achter het oude gemeentehuis in de Kerkstraat brak in de nacht van dinsdag op woensdag een brandje uit. Op de eerste verdieping werden verfraaiingswerken uitgevoerd naar aanleiding van de verhuis van het Regionaal Landschap Schelde Durme. Een firma boende er de houten voeren op met een chemische reiniger. De achtergelaten vodden vatten vuur en omstreeks 6.50 uur kreeg de brandweer melding van het brandalarm. "De brandweer kon snel ingrijpen en de schade bleef beperkt", aldus het gemeentebestuur. (DVL)