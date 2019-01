Brandje in chemiebedrijf Bio Pharma Wetteren Didier Verbaere

23 januari 2019

De brandweer van Wetteren rukte dinsdagnacht om 1.25 uur massaal uit na een melding van brand in het chemiebedrijf Ajo Bio Pharma, het vroegere Ajinomoto Omnichem. De Cooppallaan, de weg naar het Ceveso bedrijf waar producten voor de farmaceutische industrie worden gemaakt, werd meteen door de politie afgesloten. Uiteindelijk bleek het om een kleine brand met hevige rookontwikkeling te gaan. Alles was snel onder controle en er vielen ook geen gewonden zodat de brandweer kon beschikken.

“Er was een kortsluiting in de noodvoeding van de automatisatie. Die staat niet in de productiehallen maar in een afzonderlijke brandveilig lokaal. Omdat er veel rookontwikkeling was, trad het brandalarm op het bedrijf in werking en werd ook de brandeer verwittigd”, zegt Francis Vanackere, de manager van de site in Wetteren.

Er werd ook geen Ceveso alarm afgekondigd en er was nooit gevaar voor personeel of omwonenden. “De brandweer heeft niet moeten ingrijpen en onze technici bekijken momenteel de oorzaak van de kortsluiting”, besluit Vanackere. Om 2.15 uur werd het alarm afgeslagen.