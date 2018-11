Brandje in appartement Didier Verbaere

06 november 2018

In een appartement op de Prinses Josephine Charlottelaan in Wetteren brak dinsdagochtend omstreeks 7.15 uur brand uit. Een voorbijganger merkte vlammen op en alarmeerde de brandweer. Die drongen binnen en troffen er een deels uitgebrande zetel en verbrand papier aan in een bijna niet bemeubelde flat. De bewoner was op het moment van de feiten niet thuis. De schade bleef beperkt. Er was wel wat rookschade in het appartement.