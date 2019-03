Brandende haag gevaarlijk dicht bij woonhuis Didier Verbaere

29 maart 2019

15u48

Op de Oude Heerbaan in Westrem (Wetteren) bedreigde een brandende haag vrijdagmiddag om 14.30 uur een woonhuis. De brandweer nam geen risico's en snelde massaal ter plaatse. Droog snoeihout achter een leegstaande oude woning had er plots vuur gevat. De vlammen sloegen over naar de dorre beukenhaag van de aanpalende woning. De bewoner alarmeerde de hulpdiensten en ging ondertussen het vuur met een tuinslang te lijf. De schade bleef beperkt tot de verschroeide haag.