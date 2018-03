Brandbluspoeder wist sporen diefstal 20 maart 2018

In de fietsenstalling van een appartementsgebouw op de Roosbroeklaan werd zaterdagochtend de diefstal van een elektrische fiets vastgesteld. Er werd een branblussser leeggespoten in de kelder. Vermoedelijk om sporen te wissen. De fiets werd teruggevonden op de Victor van Sandelaan. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)