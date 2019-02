Brand en brandalarm in Kalken en Wetteren Didier Verbaere

21 februari 2019

22u24 0

De brandweer van Wetteren kreeg donderdagavond kort na elkaar twee oproepen voor brand in een gebouw. In Kalken werd omstreeks 19.45 uur een grote brand in een woning op de Dendermondsesteenweg gemeld waar zich mogelijks nog mensen in bevonden. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Maar het bleek om een boomkweker te gaan die wat houten paletten op enkele tientallen meters achter zijn serre aan het verbranden was. Een kwartier na de melding kwam er opnieuw een oproep binnen. Ditmaal op Rode Heuvel in Wetteren. Maar ook daar was niks aan de hand. Het automatische brandalarm in de parkeergarage onder het plein had rook gedetecteerd. Vermoedelijk gebruikten enkele jongeren de openbare toiletten om te roken.