Braderie, voetbal en animatie 22 juni 2018

Tijdens de Wetterse Topdagen morgen en zondag in Wetteren bieden heel wat handelaars kortingen aan. Op straat staan tientallen kraampjes. Twee dagen lang zijn er koopje te doen. Op zaterdag is er een grote autoshow op de Markt met een tiental lokale autodealers. De Topdagen danken hun jarenlange succes aan de Vlaamse vedettenparade. Zondag 24 juni zijn op de Markt Luc Steeno, Wim Soutaer, Willy Sommers, Laura Lynn en Sergio te gast. Presentator is Christophe Stienlet. Hij is gekend van foute vrienden & Bartje schuif-af en praat vanaf 13.45 uur de muzikale namiddag aan elkaar. Tijdens de Wetterse Topdagen valt ook sportief wat te beleven. Op de Zeshoek organiseert volleybalclub heren Wetteren vzw een beachvolleybaltornooi op zaterdag. En ook voetballiefhebbers worden in de watten gelegd. De vzw Good Moods slaat letterlijk haar tenten op en zendt de match van de Rode Duivels tegen Tunesië uit op groot scherm. Iedereen is er welkom van 13 tot 23 uur. Daarna wordt nog een stevig feestje gebouwd met dj Neon die ook al op Tomorrowland draaide. (DVL)