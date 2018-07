Borstvoedingshoekje in Huis van het Kind 31 juli 2018

02u40 0

In het Huis van het Kind in de gebouwen van het OCMW aan de Scheldedreef in Wetteren is een borstvoedingshoekje ingericht. Daar kunnen bezoekers van het Huis ongestoord borstvoeding geven aan hun pasgeborene. Van 1 tot 7 augustus is er de internationale week van de borstvoeding.





"Vandaag is borstvoeding nog te vaak een taboe. Nochtans heeft borstvoeding niks dan voordelen voor moeder en kind. Het is makkelijk, goed voor het herstel van de moeder na de bevalling en zorgt voor een intieme band met je kind. Mama's kunnen de hoek gebruiken tijdens een consultatie of cursus in het Huis van het Kind en we bekijken om ook elders in openbare gebouwen dergelijke plaatsjes in te richten", weet schepen en OCMW voorzitter Lieve De Gelder (CD&V). "Het zorgt voor een ontspannend moment alleen met je kind", vertelt Yentl Dossche nadat ze Cyriel de borst gaf in de stoel.





Markant vzw, netwerk voor ondernemende vrouwen, zamelde 500 euro in om de inrichting en een comfortabele zetel te sponsoren. (DVL)