Boekvoorstelling ‘Niet bang te krijgen’ van illustrator Wim Finck Didier Verbaere

13 maart 2019

11u37 0 Wetteren De Erfgoedcel Land van Dendermonde verzamelde 9 volksverhalen uit de regio en bundelde deze in het boek ‘Niet bang te krijgen’. De teksten werden herschreven door jeugdauteur Do Van Ranst uit Dendermonde en kregen vorm met tekeningen van illustrator Wim Finck uit Wetteren.

In het nieuwe boek gaat de 9-jarige Lisse ’s nachts op avontuur. Tijdens haar nachtelijke zwerftocht door het Land van Dendermonde komt ze de meest mysterieuze figuren tegen, hoort ze de vreemdste verhalen en sluit ze een vriendschap voor het leven.

Het boek wordt voorgesteld aan het publiek in vier bibliotheken in Hamme (16/03), Buggenhout ( 23/03), Dendermonde (30/03) en Wetteren (27/04). Auteur Do Van Ranst en illustrator Wim Finck lezen voor uit ‘Niet bang te krijgen’. Ze selecteren hun favoriete verhalen en nemen je met woord en beeld mee in de wondere wereld van de volksverhalen. Zowel kinderen als hun (groot)ouders zijn erg welkom. Aansluitend mogen de kinderen hun creatieve kant laten zien samen met Studio Flamingo en kunnen de (groot)ouders napraten met Do en Wim, en, indien gewenst, een boekje aankopen.

Deelname is gratis maar om praktische redenen graag inschrijven in de bibliotheek. Het boek ‘Niet bang te krijgen’ is te koop bij Erfgoedcel Land van Dendermonde voor 5 euro. Meer info en bestellen via info@egclandvandendermonde.be.