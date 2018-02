Bloemluststraat definitief eenrichting 14 februari 2018

De Bloemsluststraat in Wetteren is voortaan éénrichting tussen de Zuidlaan tot en in de richting van de Molenakkerweg. Tussen de Molenakkerweg en Molenhoekje blijft tweerichtingsverkeer van kracht. En er wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd in het Molenhoekje richting Bloemluststraat. De gemeenteraad bekrachtigde de nieuwe situatie na een proefopstelling die sinds vorige zomer van kracht was in de buurt. Ter hoogte van het kruispunt met de Zuidlaan zal over een lengte van 10 meter het fietspad duidelijk gemarkeerd worden om fietsers en bromfietsers te beschermen tegen inrijdend verkeer. In de Bloemluststrraat is een parkeerverbod van kracht en dat blijft behouden. (DVL)