Bloeiend Wetteren 22 maart 2018

02u40 0 Wetteren Wie Wetteren binnenrijdt langs de Serskampsteenweg, de Wetterstraat, de Cooppallaan en Kapellendries wordt voortaan verwelkomd door de slogan 'Bloeiend Wetteren' in bloembakken in roestend cortenstaal.

De bakken zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Platteland Plus. De bloembakken in Wetteren werden aangeplant met narcissen en tulpen. "Naar analogie van de Villes Fleuri in Frankrijk willen we zo de passanten erop wijzen dat ze de Oost-Vlaamse bloemenstreek inrijden", weet Boris Dewolf van de Provincie. De gemeente engageert zich om de bloembakken vijf jaar te beplanten en te onderhouden. Er staan ook soortgelijke bloembakken in Wichelen, Laarne, Melle, Merelbeke, Destelbergen, Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke en Lokeren.





(DVL)