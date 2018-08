Blijft Kid Rock in Wetteren? 08 augustus 2018

De toekomst van het kinder- en jongerenfestival Kid Rock in Wetteren is onzeker. Vandaag buigt het Autonoom Gemeente Bedrijf zich over de verdere samenwerking met de organisatie. Kid Rock bestaat dit jaar 10 jaar en groeide vanuit het Speelplein uit tot een heus festival met 10.000 bezoekers met kleppers als K3, Bumba en Regi. Maar de grootschaligheid zorgt ook voor logistieke problemen. Zo was er bij de opbouw begin juli reeds onenigheid over het gebruik van bepaalde lokalen en terreinen van RFC Wetteren. "Er is inderdaad wat wrevel omdat materiaal van Kid Rock achter bleef op de terreinen van Speelplein Wesp en er ook wat klein materiaal zoals trapjes, verlengkabels of werkmateriaal is verdwenen", weet schepen van Jeugd Katrien Claus (CD&V). "We gaan dit diplomatisch en met dialoog proberen oplossen en grondig evalueren. Kid Rock is misschien te groot geworden voor de locatie. De werking van het speelplein komt in het gedrang tijdens de opbouw. We willen Kid Rock absoluut in Wetteren houden. Maar moeten durven bekijken of een andere datum of locatie in Wetteren geen betere oplossingen biedt", aldus Claus. Organisator Emmanuel De Clercq heeft voorlopig nog geen verhuisplannen. Er zijn aanbiedingen van andere gemeentes. "We gaan eerst alles laten bezinken en zitten pas later aan tafel met de gemeente en RFC Wetteren. We denken na over onze toekomst", aldus Emmanuel. (DVL)