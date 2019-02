Biscuits en tea time op Gertrudis College Didier Verbaere

28 februari 2019

Leerlingen van het Sint-Gertrudis College aan de Wegvoeringstraat in Wetteren kregen deze voormiddag biscuits and tea voorgeschoteld op The English Language Day van de vakgroep Engels. De hele dag staat er in het teken van de Engelstalige wereld. “We willen de leerlingen niet alleen de taal leren maar hen ook de cultuur laten beleven”, klinkt het bij de vakgroep. Engels was de voertaal en de kledij was geïnspireerd op Engelstalige figuren als Sherlock Holmes, Harry Potter en the Queen. Links en rechts zagen we een Schotse kilt en uiteraard mocht ook de Britse bolhoed niet ontbreken.

De lessen staan de hele dag in het teken van Engelstaligen en een Amerikaanse Fulbright studente brengt een seminarie over fake news en kritisch nadenken. Ook de Ierse folkzanger Daithi Rua brengt een klasbezoek aan de school. Geen Brits leven zonder theater en dus speelt The English Theatre Company (ETC) komische en interactieve stukken ‘Time Apart’ en ‘Checkmate’. In het Engels uiteraard. Sportievelingen kunnen zich wagen aan de typisch Schotse Highland Games.