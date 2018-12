Bijzondere kerstboomverkoop Didier Verbaere

02 december 2018

14u24 0

Wie op zoek was naar een kerstboom, kon er zondagochtend zelf eentje gaan uitkiezen en kopen in een veld langs de Zuidlaan in Wetteren. Initiatiefnemer Tom Meganck plantte er een groot aantal soorten en formaten bij elkaar. Mensen konden er wandelen tussen de bomen en hun naamkaartje achterlaten bij hun favoriete keuze. De komende dagen worden de verkochte bomen gerooid en aan huis geleverd. Het nieuwe concept sloeg aan en lokte heel wat kijk en kooplustigen naar het veld.

“Volgens Ceriel is dit de mooiste van allemaal. Dus die halen we in huis”, lacht mama Liesbeth bij de boom van haar zoons keuze. 7Knots Jenever zorgde op het veld voor de nodige warmte met jenever en warme dranken. “We hadden een paar honderd bomen aangeplant en de opkomst is uitstekend. Als het nodig is hebben we zelfs een reserveveld waar alle soorten staan mocht er eentje uitverkocht zijn”, zegt Tom Meganck. Voor herhaling vatbaar dus.