Bijna unanimiteit voor behoud doorgang Volkershouw 02 februari 2018

02u50 0 Wetteren De brug in Volkershouw over de E40 tussen Wetteren en Oosterzele moet behouden blijven. Dat blijkt uit een enquête die werd gehouden bij de omwonenden van de brug.

Amper 3 procent van de bevraagden vindt dat de brug mag afgebroken worden. Vandaag is de brug enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer is er sinds enkele jaren niet meer toegelaten.





489 enquêtes

Er werden in Wetteren 489 enquêtes ingevuld en 47 procent wil de huidige toestand behouden. Maar de helft vindt dat de brug ook opnieuw door auto's zou gebruikt moeten worden. Vooral Wetteraars staan open voor die optie. In Oosterzele is dat draagvlak amper 20 procent. De brug wordt vooral in de vrije tijd gebruikt (70 procent). Voor 15 procent van de ondervraagden is dat dagelijks.





Voetgangersbrug

In Oosterzele werden 201 enquêtes ingevuld. Daar wil 27 procent dat de brug enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk blijft. De gemeente Wetteren zal adviseren om de brug enkel als fiets- en voetgangersbrug te behouden en de resultaten doorsturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer. (DVL)