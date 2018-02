Bijna 8.000 euro voor project rond mobiliteit 21 februari 2018

De Jeugdraad van Wetteren en het schepencollege staan positief achter een project rond mobiliteit in de gemeente en voorziet hiervoor 7.737 euro aan subsidies. Het geld komt ui het reservefonds van de niet gespendeerde subsidies van 2017. "Veel kinderen komen op de fiets naar jeugdverenigingen toe. Om kinderen en jongeren te sensibiliseren rond veilige verplaatsingen, willen we als jeugdraad fietslichtjes en fluovestjes aankopen met het logo van de jeugdraad erop. Daarnaast gaan we een werkgroep verkeersveiligheid oprichten, waarin we een plan maken rond verkeersveiligheid. Mogelijke acties daarin zijn stempelkaarten voor het dragen van fluovestjes en een fietstocht langs de jeugdverenigingen. Daarnaast is verkeersveiligheid een thema dat niet alleen relevant is voor jeugdverenigingen, maar voor alle kinderen en jongeren in Wetteren. We willen dus ook breder inzetten op alle kinderen en jongeren, door bijvoorbeeld voor iedereen fietslichtjes beschikbaar te stellen", aldus het voorstel van de Jeugdraad. Ook Chiro Hermeline krijgt 1500 euro uit het reservefonds voor de viering van hun 60ste jubileum later dit jaar. (DVL)