Bib aan de Markt sluit even de deuren 01 augustus 2018

02u36 0 Wetteren De bibliotheek op de Markt van Wetteren sluit van september tot december tijdelijk de deuren voor vernieuwingswerken na 20 jaar dienst.

De bibliotheek verhuist tijdens de werken naar de kantoren van de belastingdienst aan de Gentsesteenweg 93 naast de Colruyt. Van 6 tot 29 augustus wordt de collectie verhuisd. De inleverbus blijft toegankelijk tijdens deze periode. Op donderdag 30 augustus gaat de bib open aan de Gentsesteenweg. Op woensdag 22 augustus strijkt Studio Flamingo neer aan de Gentsesteenweg om er samen met duo's van ouders en hun kinderen leuke raamtekeningen te maken.





Je fleurt er de ramen van de bib op en in één adem leer je ook om jouw ramen thuis om te toveren tot echte kunstwerken.





Op donderdag 23 augustus gaan kinderen op Overbeke Vertelt aan de slag met Wilde Raven. Ze maken er mooie vlaggen om op te hangen in de bibliotheek.





Voor meer info over deze workshops kan je terecht op het mailadres van de bib. Eind januari 2019 verwelkomt de bib iedereen graag terug in de vernieuwde bibliotheek op de Markt. (DVL)