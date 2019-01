Bewoonster opgenomen na CO intoxicatie Didier Verbaere

29 januari 2019

In de Fortstraat in Wetteren werd een bewoonster maandagavond om 20.30 uur opgenomen na CO intoxicatie. De dame alarmeerde zelf de hulpdiensten toen een rookalarm in de woning afging. Ze spoedde zich samen met haar katten naar buiten in afwachting van de brandweer. Die stelde een verhoogde concentratie CO vast in de woning. CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. Vaak ligt een slechte verluchting of slecht werkende kachels en boilers aan de oorzaak van CO uitstoot in huis. De bewoonster werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht waar ze enkele uren in een zuurstofkamer verbleef. De katten werden opgevangen door de buren.