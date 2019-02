Bewoners protesteren tegen woonerf op voetbalterrein met 284 bezwaarschriften Didier Verbaere

28 februari 2019

14u38 0 Wetteren Buurtbewoners overhandigden deze voormiddag 284 bezwaarschriften aan schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) tegen de plannen voor de ontwikkeling van een woonerf op het voormalige voetbalplein in Wetteren Kwatrecht. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek voor het uitvoeringsplan Blauwe Paal.

Het nieuwe structuurplan van de gemeente Wetteren voorziet een bestemmingswijziging van de recreatiezone in de wijk naar woongebied. De gronden van het oude voetbalterrein van 1,5 hectare mogen dus verkaveld worden. Maar dat zien de bewoners van de omliggende straten in Blauwe Paal, Bourgondisch Kruis, Ter Heide, Voorheide en Gemoedsveld niet zitten. Het Comité Nee RUP Blauwe Paal verzamelde 284 bezwaarschriften.

“De gemeente spreekt in haar plan van het omvormen van een ongebruikt recreatiegebied naar woonzone. Maar hier komen dagelijks mensen wandelen met hun hond en het terrein wordt als speelplein gebruikt door de vele kinderen van de jonge gezinnen in de wijk. Er wordt gevoetbald en er zijn picknicks in de zomer. Ongebruikt is het dus zeker niet. Het is ook de enige groene long in de buurt”, zegt Rik Kregersman van het Comité.

De gemeente wil er graag een woonerf laten realiseren met een klein publiek park. “Maar de bewoners moeten zelf instaan voor het onderhoud. Publiek wordt het parkje dus zeker niet. En terwijl wekelijks duizenden betogers op straat komen voor meer groen gaan onze beleidsmensen het tegenovergestelde doen en 1,5 hectare open en groene ruimte verkavelen”, zegt Rik. De buurt vreest ook verkeers- en parkeeroverlast. “In het woonerf zouden weinig parkeermogelijkheden zijn. De druk in onze straten zal dus toenemen. En de ontsluiting naar de Zuidlaan is nu al een ramp”, zegt Rik.

Schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) beloofde om alle verzuchtingen te bekijken. Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening moet nog advies uitbrengen. “Het openbaar onderzoek loopt tot 4 maart maar pas halfweg het jaar zal een beslissing vallen. Maar het gebied staat wel ingekleurd als woonzone in het structuurplan”, zegt Van Heddeghem. Een plan waar zijn partij in de oppositie nog tegen stemde nota bene. “Het is goed dat de mensen hun wensen en suggesties kenbaar maken en we gaan er zeker rekening mee houden”, besluit Piet.