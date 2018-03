Bewoners Bloemluststraat zijn gijzeling beu 07 maart 2018

Inwoners van de Bloemluststraat in Wetteren hebben klacht ingediend bij het gemeentebestuur tegen de nieuwe verkeersregeling die eind december in hun straat van kracht werd. Sindsdien geldt in de straat een gedeeld regime van een- en tweerichtingsverkeer. In het Molenhoekje werd de enkele richting dan weer omgedraaid richting Zuidlaan. "Op die manier worden een 30-tal gezinnen verplicht om via de Molenakkerweg of via het 'Boerenhol' naar de Zuidlaan te rijden. En staan we dagelijks meer dan een halfuur extra in de file van of naar huis", zegt Norine Van Nuffel. Zij verzamelde 60 handtekeningen in de buurt.





De gemeente wijzigde de situatie vorige zomer. Er werd een proefopstelling ingericht waarbij in de hele straat eenrichtingverkeer gold. "Maar er was wel een uitweg mogelijk via het Molenhoekje. Nadien is er geen overleg meer geweest en werd de huidige toestand van kracht onder druk van bewoners uit de achterliggende wijk. Dat een deel van de andere bewoners hierdoor gegijzeld werd, is niet van tel blijkbaar. We vragen de gemeente dan ook om in overleg de situatie te herbekijken", besluit Norine. De klacht staat volgende maandag op de agenda van het schepencollege. (DVL)