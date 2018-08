Bestuurster raakt onwel achter stuur 23 augustus 2018

02u45 0

Op de Serskampsteenweg in Wetteren raakte een wagen dinsdagavond omstreeks 23 uur van de baan nadat de bestuurster onwel was geworden achter het stuur. Ze belandde aan de andere kant van de weg in de tuin van een woning op de hoek met de Groene Wegel.





Daarbij reed ze een rozenstruik uit, reed door een haag en knalde tegen de omheining met klimop naast de woning. Die viel deels in de Groene Wegel.





De bestuurster werd ter plaatse verzorgd en overgebracht naar het UZ in Gent.





(DVL)