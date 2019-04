Bestuurster onder invloed belandt bovenop betonblokken van rotonde Koen Baten

09 april 2019

13u18 0

M.F. uit Wetteren is door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.800 euro waarvan de helft met uitstel. De vrouw kwam vorig jaar met haar voertuig bovenop de betonblokken aan de rotonde van de E40 terecht in Wetteren. Op het moment van de feiten was ze onder invloed van alcohol. Ze had iets meer dan 1 promille in haar bloed.

De vrouw was die dag net grootmoeder geworden. “Hierdoor had ze met een vriendin een fles champagne gedronken, waardoor ze iets te veel op had", aldus haar raadsman. Naast de geldboete die de vrouw moet ophoesten kreeg ze ook nog een maand rijverbod opgelegd door de politierechter.