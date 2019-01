Bestuursakkoord Wetteren : Veel ambities, tien speerpunten maar weinig centen Didier Verbaere

14 januari 2019

Het nieuwe gemeentebestuur in Wetteren van CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en Sp.a plus heeft heer bestuursakkoord voor de komende zes jaar voorgesteld. In tien speerpunten willen ze Wetteren grondig veranderen. Alleen ontbreken de centen hiervoor om grootste dingen te doen. “Hoe dan ook moet Wetteren er beter aan toe zijn dan vandaag”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). Na de verkiezingen kwam het tot een coalitie tussen vier partijen in Wetteren. Samen hebben ze amper één zetel op overschot in de gemeenteraad. “Met een beperkte financiële ruimte. Daarom is deze coalitie vastbesloten om samen grote uitdagingen aan te gaan. Wetteren moet op alle beleidsvlakken gewoon vooruit gaan”, klinkt het. Het bestuursakkoord is samengevat in tien speerpunten. “Een leidraad die kan aangevuld of bijgestuurd worden. We hebben beperkte financiële middelen maar er zijn ook een aantal concrete plannen”, zegt Pardaen.

De komende jaren moet het doorgaande verkeer geweerd worden uit het centrum van Wetteren. “Voetgangers en fietsers moeten weer hun plaats krijgen in het centrum. Hoe we dat gaan doen, zal duidelijk worden na samenspraak met alle gebruikers van het openbaar domein. Maar bewoners en handelaars moeten bereikbaar blijven. We gaan inzetten op extra gratis parkings aan de rand van het centrum in de buurt van het station, aan de Warande of aan de Zuidlaan”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). Hoeveel parkeerplaatsen daarvoor moeten wijken op de Markt wil hij niet kwijt. Maar het centrum moet ook groener en Wetteren wil haar status als plantengemeente weer alle eer aandoen. Kleine accenten in het centrum moeten dat verschil maken. Ook de ondersteuning van lokale handel en buurtwinkels moet beter.

Op sportief vlak wil het nieuwe bestuur verder werk maken van de sites Kappelkouter en Dasseveld. De sportterreinen in Massemen en van RFC Wetteren zijn aan een upgrade toe. “We gaan een gemeenschappelijke visie uitwerken waar sport, recreatie, jeugd en evenementen samen op dezelfde locatie een plaats krijgen. Dat kan in samenwerking met private ondernemers”, zegt schepen van sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). Ook Cordonnier en het oude gemeentehuis staan in de beleidsnota. De oude kousenfabriek moet de komende zes jaar de thuisbasis worden van jeugd en beide academies. En ook over de toekomst van het oude gemeentehuis wordt nagedacht. “Burgerparticipatie staat daarbij voorop in het nieuwe bestuur”, zegt Pardaen.

Op sociaal vlak voert de gemeente de strijd op tegen kans- en kinderarmoede. Onder meer door de aanpak van onaangepaste en verkrotte huizen op de huurmarkt. Woensdag leggen de nieuwe schepenen en raadsleden de eed af in Wetteren. Het bestuur wacht niet op de uitspraak in beroep bij de Raad van State na de klachten van Walter Govaert (Open Vld) bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “We weten enkel dat er beroep is aangetekend. Meer niet” haalt Pardaen de schouders op.