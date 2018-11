Bestuurder rijdt onder invloed van drugs tegen muur: “Passagier gaf me vloeibare xtc in plaats van water” LDO

21 november 2018

14u03 0 Wetteren D.D.P. uit Wetteren heeft in de politierechtbank in Oudenaarde uitleg moeten geven over een verkeersongeval. De man reed onder invloed van xtc tegen een muur, maar hij beweerde dat een vriendin hem de drug tegen zijn wil deed nemen.

“Ik vroeg een flesje water, maar mijn vriendin gaf me vloeibare xtc”, zei de man in de politierechtbank. Een bijzondere verklaring voor het feit dat hij positief testte op de drug nadat hij tegen een muur was gereden. “Mijn cliënt pikte een vriendin op die moeilijkheden had met haar vriend. In de auto vroeg hij om een flesje water, maar daar bleek vloeibare xtc in te zitten”, zei de advocaat van de bestuurder. “Dat flesje was niet van mij, maar van de passagier. Toen ik proefde dat het vloeibare xtc was, heb ik het onmiddellijk uitgespuwd”, voegde de 41-jarige man nog toe.

De politierechter plaatste grote vraagtekens bij de uitleg van de man. Hij vond het verhaal ongeloofwaardig en legde de bestuurder een rijverbod van 21 dagen op. Hij moet een geneeskundig onderzoek ondergaan als hij zijn rijbewijs terug wil. Bovenop het rijverbod moet de man een boete betalen van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel.