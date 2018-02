Bestuurder ongeschikt verklaard na opnieuw dronken sturen 21 februari 2018

Rudy V. is door de rechtbank levenslang ongeschikt verklaard om nog met een wagen te rijden, tenzij hij kan aantonen dat de man geen alcoholverslaving meer heeft. De man werd tweemaal slapend achter zijn stuur aangetroffen door de politie van Wetteren. Bovendien bleek hij toen ook twee keer onder invloed te zijn. Er werd meer dan 1 promille in zijn bloed aangetroffen. De man was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij al vijf keer veroordeeld voor dronken sturen. Volgens de advocaat van de man had hij net een moeilijke periode achter de rug en daarom een domme beslissing genomen om te rijden. "Ik besef dat het fout was, maar heb mijn lesje wel geleerd en het zal niet meer gebeuren", aldus V. De man zelf kreeg ook nog een boete opgelegd van 6000 euro waarvan een deel met uitstel. Zijn voertuig moet ook een jaar aan de kant blijven staan en hij zal moeten slagen in alle testen om terug met de wagen te mogen rijden. (KBD)