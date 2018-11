Bestuur en directie Verko zamelen voor één dag zelf het afval in Didier Verbaere

22 november 2018

Tijdens deze Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter wordt opgeroepen tot meer begrip voor afvalmedewerkers. Wie huisvuilzakken niet te zwaar maakt en sorteerinstructies juist toepast, respecteert het werk van de inzamelploegen. Hoe groot de impact van het correct aanbieden van afval wel is, ondervond het bestuur en de directie van Verko tijdens hun deelname aan een ophaalronde. Zij trokken mee op pad in Hamme, Lebbeke, Schoonaarde en Wetteren. Bart Descamps, afdelingshoofd Afvalbeheer Verko verwijderde in Wetteren de huisvuilzakken: “Het is toch niet evident om met een mastodont van een vrachtwagen te manoeuvreren door kleine straatjes. Op dit gebied dus ook zeker respect voor onze mensen.” Om de afvalmedewerkers extra in de watten te leggen, ontvingen ze bij de start van de werkdag een warme muts en volgde later op de dag nog frietjes en koffiekoeken.