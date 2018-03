Bestelwagen rijdt in op signalisatiewagen E40 15 maart 2018

Op de E40 in Wetteren richting Gent is een bestelwagen dinsdagnacht omstreeks 23.30 uur ingereden op een signalisatiewagen voor snoeiwerken in de bermen. Die wagen stond geparkeerd op de eerste rijstrook en moet de arbeiders bescherming bieden tegen het verkeer. De bestuurder van de bestelwagen had de wagen te laat opgemerkt en knalde er achteraan op. De bestuurder raakte slechts lichtgewond en werd voor verzorging naar het UZ gebracht. De hulpdiensten sloten twee rijstroken af tijdens de takelwerken en het opruimen van de snelweg. Om 22.30 uur was het ongeval afgehandeld. (DVL)