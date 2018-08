Bestelwagen overkop op E40: twee lichtgewonden 09 augustus 2018

Bij een ongeval op de E40 in Wetteren richting Brussel zijn gisteren rond 15 uur de bestuurder en een inzittende lichtgewond geraakt toen hun bestelwagen overkop ging. De Citroen Berlingo belandde ter hoogte van Westrem op zijn dak en bleef liggen op de linkerrijstrook. De precieze omstandigheden van het ongeval waren niet duidelijk. Vermoedelijk was er ook een truck bij betrokken en moest de bestelwagen uitwijken. De chauffeur en een inzittende uit de bestelwagen raakten slechts lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het takelen werden twee rijstroken afgesloten richting Brussel. Er ontstond al snel één uur file vanaf Zwijnaarde. Ook richting Gent was er een kijkfile. (DVL)