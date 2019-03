Beperkte stormschade in Wetteren en Laarne Didier Verbaere

04 maart 2019

12u08 3

De stormschade in de regio Wetteren en Laarne bleef beperkt na de hevige rukwinden die vannacht en deze ochtend over Vlaanderen raasden. De brandweer van Wetteren kreeg deze ochtend twee meldingen van en boom op de rijweg in de Nerenweg in Laarne en de Windmolenweg in Wetteren. Ook enkele dakpannen werden losgerukt in het Molenstraatje. Maar de schade bleef beperkt.