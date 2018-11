Benefiet voor Hachiko Didier Verbaere

28 november 2018

In Cultureel Centrum De poort op de Markt van Wetteren organiseren Lotta Van Heddeghem en haar vrienden Pavel en Arno op zaterdag 15 december een benefiet ten voordele van Hachiko en de Warmste Week. Het trio wil zo geld inzamelen voor het opleidingscentrum voor assistentiehonden uit Merelbeke. Van 18 tot 22 uur zijn er optredens van Sara Meirlaan, Gigant, Brecht et ses copains chantent Brassens en een verrassingsact. Ja kan er genieten van een drankje en tapasbar en er is doorlopend info over Hachiko. De inkom bedraagt 5 euro.