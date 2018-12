Benefiet voor Hachiko Didier Verbaere

16 december 2018

12u33 0

In CC De Poort organiseerden Lotta Van Heddeghem, Pavel Pauwels en Arno Leybaert zaterdagavond een benefiet ten voordele van de Warmste Week en de vzw Hachiko. De vereniging uit Merelbeke leidt jaarlijks 15 assistentie honden op voor mensen met een beperking. Eén opleiding kost al gauw 25.000 euro en dat doen ze zonder subsidies van de overheid. Elke cent telt dus. “Mijn hond Bento maakte het verschil tussen zelfstandig wonen en wonen in een voorziening. Hij zorgt voor mij, raapt gevallen spullen voor me op en is mijn levende en blaffende alarm als er iets mis gaat”, getuigde Bart tussen de optredens door. “Zonder hulp van initiatieven zoals vanavond zouden we het nooit redden”, bedankte Monique Van de Velde van de vzw Hachiko het trio.