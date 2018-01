Bende die toesloeg bij Sportbikes opgerold 02u38 0

De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde heeft deze week een Roemeens-Moldavische bende opgerold die gelinkt wordt aan verschillende inbraken in fietsenwinkels, waaronder Sportbikes aan de Brusselsesteenweg in Massemen. De bal ging eind vorig jaar aan het rollen toen de politie een transport van gestolen fietsen kon onderscheppen. Die vangst leidde al snel naar Moldavië en Roemenië. Uiteindelijk werden ook vijf verdachten gearresteerd, waarvan er drie werden aangehouden door een Brusselse onderzoeksrechter. Er werden ook tal van dure fietsen in beslag genomen. De inbraak bij Sportbikes dateert van de nacht van 30 september op 1 oktober vorig jaar. Toen drong een bende van vijf gemaskerde personen de zaak in Massemen binnen en ging aan de haal met 25.000 euro aan Mountainbikes. Dat deze bende nu is opgerold, is zeker, maar de uitbaters kregen officieel nog geen bericht van de Federale. "We kregen bericht van de politie van Wetteren dat het onderzoek was overgeheveld naar Brussel en dat er een spoor was. Maar meer weten we zelf ook nog niet. Hopelijk kunnen we een deel van onze fietsen recupereren. De zaak is ondertussen extra beveiligd met een ijzeren gordijn en extra alarmsystemen", reageert Martine Cours, medezaakvoerster van Sportbikes. (DVL/TVP)