Ben loopt opnieuw 4 marathons in 24 uur voor Warmste Week Didier Verbaere

30 november 2018

13u49 0 Samen afzien is de beste motivatie om door te gaan Benjamin Geldof Wetteren Benjamin Geldof (41) uit Wetteren staat op vrijdag 22 december opnieuw aan de start van de Ultrawarmathon van Music For Life. Dan gaat hij samen met 17 andere ultra-lopers 4 marathons of 168,8 kilometer lopen op 24 uur tijd ten voordele van de Warmste Week en de vzw De Triangel.

De Warmathon is één van de opmerkelijkste initiatieven voor het goeie doel en de Warmste Week van Studio Brussel. Ultra-lopers gaan de uitdaging aan om op vrijdag 22 december de afstand tussen het station van Leuven en het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke al lopend af te leggen in 24 uur tijd. Per kilometer laten ze zich sponsoren voor de Vzw Triangel. Deze biedt laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aan jongeren en volwassenen met een mentale beperking aan. Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij hen terecht.

Motivatie

Ben Geldof uit Wetteren is één van de lopers. Ook vorig jaar liep hij de marathons succesvol uit. “Ik zei aan de finish toen dat het goed was voor één keer. Want het was een stevige uitdaging. Normaal gezien doseer je de afstanden maar tijdens de marathon door de Vlaamse Ardennen hadden al heel wat lopers veel kruit verschoten. Het parcours lag er door regen en modder bijzonder zwaar bij”, zegt Benjamin. “Maar de band die vorig jaar ontstond tussen de deelnemers, samen 24 uur lopen en samen afzien, is een extra motivatie om opnieuw deel te nemen. En de belangrijkste motivatie is het kippenvel moment dat we samen beleefden toen we de cheque gingen overhandigen aan de vzw voor wie we liepen. We kregen er een staande ovatie en zagen een zaal vol blije gezichten. Daar doen we het voor”, zegt Benjamin. Het parcours start dit jaar in Leuven, via Dendermonde naar Melle. Op kilometer 120 passeert de groep Wetteren. Vandaar gaat het naar de Ghelamco Arena, Laarne en Lokeren naar de finish. “Het plan is om er rond 16 uur op 23 december te arriveren”, lacht Ben.

Trainen

Hoe loop je in Godsnaam 4 marathons op 24 uur? “Trainen, trainen en nog eens trainen. Ik liep al eens een marathon toen ik 25 was maar stopte nadien met lopen. In 2011 startte ik opnieuw en ondertussen ging ik off-road wedstrijden door de Ardennen lopen en ultra-trails tot 60 kilometer op onverharde wegen was de volgende stap. Met uitschieters tot parcours van 108 kilometer in Kroatië”, weet Benjamin. Na vorig jaar hopen we opnieuw op massaal veel steun en meelopers in de laatste kilometers”, besluit Ben. Alle info en sponsoring welkom via www.ultrawarmathon.be.