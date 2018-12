Beklaagde vindt date terug op datingsite, maar hij ontkent en wil niet naar rechtbank komen Koen Baten

14 december 2018

Stanislav T. is er in geslaagd om Mehmet terug te vinden op ‘bullchat’, een datingsite voor homoseksuele mannen. Ze hadden elkaar ontmoet op 23 april 2017 en spraken af in Gent. Toen ze terug naar huis reden maakten ze het in Wetteren te bont door erg agressief te rijden. T. beweerde altijd dat zijn date Mehmet toen reed, maar had niet meer gegevens.

Politierechter Peter D'hondt gaf de man toen de kans om de zogenaamde ‘Mehmet' terug te vinden. Hij slaagde hier in en ze spraken terug opnieuw af. De man ontkende echter alle feiten, wou geen gegevens delen en en kwam ook niet mee naar de rechtbank. “Dit is een bijzonder moeilijke zaak", gaf de advocaat toe. “Hij heeft echt zijn best gedaan om hem naar hier te krijgen, maar hij weigert dit, meer kan ik ook niet doen", klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt zal uitspraak doen op 21 december in deze zaak. “Ik moet er nog eens over nadenken", besloot hij.