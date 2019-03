Bekaert Wetteren staakt niet mee Didier Verbaere

29 maart 2019

11u22 0 Wetteren Alle arbeiders en bedienden van Bekintex, een afdeling van Bekaert in het industriepark op Neerhonderd in Wetteren, zijn vandaag aan de slag en nemen niet deel aan de 24-uren staking van de staalproducent.

In heel wat vestigingen wordt vandaag niet gewerkt uit solidariteit met de 281 personeelsleden die ontslagen worden. Bekintex is echter een gespecialiseerde afdeling waar koperdraad verwerkt wordt in brandwerende dekens en in stof voor verwarmde autozetels. Het bedrijf valt ook onder de textielindustrie. Voor zover geweten zijn er ook geen banen bedreigd in Wetteren.