Bejaarde vrouw slachtoffer van handtasdiefstal Didier Verbaere

10 december 2018

16u16

In de Hekkerstraat in het centrum van Wetteren werd een bejaarde vrouw zaterdag om 16.45 uur slachtoffer van een handtasdiefstal. Een onbekende man trok de handtas uit de handen van het slachtoffer en ging er vandoor. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.