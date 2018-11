Beheersplan voor eeuwenoude linde Didier Verbaere

16 november 2018

11u03 0

De gemeente Wetteren heeft een beheersplan klaar voor de verzorging van de eeuwenoude linde op het Dorpsplein van Massemen. De linde werd in 2001 officieel beschermd als monument en dorpsgezicht. In 2016 won de Dorpslinde de titel Boom van het Jaar. Hij kreeg bijna de helft van de 15.000 uitgebrachte stemmen en liet daarmee de beroemde Duizendjarige Eik van Lummen en de Zomereik van Vollezele, respectievelijk tweede en derde, achter zich. Wetteren wil de boom nog lang koesteren en heeft samen met Pan Boombeheer een plan opgesteld voor de verzorging. Zo werd het gras rond de boom reeds weggehaald en de grond bedekt met strooisel. Het beheersteam liet ook wormen los in de ondergrond. Die zorgen voor een luchtigere grond en een betere voedingsbodem voor zijn wortels. Er werd ook een hek rond de boom geplaats. Er komt ook een ondergrondse verbinding tussen het perkje waarin de linde staat en het plantsoen rond de kerk. Hierdoor zullen de wortels van de linde beter kunnen doorgroeien in de breedte.

Eeuwenoud

Over de oorsprong en leeftijd van de linde van Massemen doen verschillende theorieën de ronde: in 1790 geplant als vrijheidsboom na de Franse revolutie? Of werd hij geplant ter ere van het afwerken van de Sint-Martinuskerk in 1645? Of werd hij in 1650 geplant aan de ingang van het Prinsenhof, als symbool voor de heerlijkheid nadat Massemen tot prinsendom werd verheven?

De ouderdom vastgelegd

In 2006 bemoeide de wetenschap zich met de ouderdomskwestie. Kristof Haneca, dokter van het labo Houttechnologie van de universiteit Gent, bestudeerde de groeiringen van het hout uit het buitenste, nog levende gedeelte van de holle lindestam en kon met wetenschappelijke zekerheid besluiten dat de linde toen tussen 378 en 440 jaar oud was. De linde zou dus aangeplant zijn tussen 1566 en 1628. De hypothese van ereboom bij de bouw van de kerk blijft de meest waarschijnlijke.