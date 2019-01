Beelden van historisch Massemen gezocht voor tentoonstelling Didier Verbaere

24 januari 2019

17u51 0 Wetteren Het Davidsfonds organiseert van 19 maart tot 31 maart een expo in de kerk van Massemen in het kader van de duizendste verjaardag van het dorp. In Historisch Massemen willen ze de lange geschiedenis van het dorp aanschouwelijk in beeld te brengen.

“Daarvoor wordt samengewerkt met nogal wat verenigingen en instanties. Om de expositie echter zo veel en zo volledig mogelijk te stofferen, doen wij een warme oproep naar iedereen”, zegt Dietbrand Van Durme. Wie over voorwerpen, tekeningen, schilderijen, affiches, foto ‘s, documenten of kaarten beschikt die enigszins te maken hebben met de rijke geschiedenis van Massemen en het dorpsleven van vroeger en nu, kan contact opnemen.

“Wij willen naderhand een selectie maken van zaken die zullen worden tentoongesteld. Uiteraard wordt alles zorgvuldig bewaard en ongeschonden terugbezorgd na 31 maart. Er wordt ook voor gezorgd dat alles degelijk verzekerd is. We zoeken bijvoorbeeld nog foto ’s of documenten over het Prinsenhof, het dorpsplein met tram, de school toen de speelplaats aan de straatkant was, de corsetschool. Ook oude tekeningen en schilderijen van het dorp of dorpszichten zijn welkom.”

Alle info welkom bij Sara Portier op sara_portier@hotmail.com of 0499/42.42.60.