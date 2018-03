Basisschool zet sportzaal open voor ouders 19 maart 2018

02u32 0 Wetteren De Vrije Basisschool in Massemen zette afgelopen weekend haar sportzaal open om kamperende ouders een warm onderkomen te bieden. Vandaag starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar.

Er zijn slechts 17 beschikbare plaatsen en dus stonden de eerste ouders vrijdagochtend al aan de school te wachten. Daarop zette de school de zaal ter beschikking. Zondag was de 'wachtlijst' al volzet. "Het is een mooi gebaar van de school om ons onderdak te bieden. Het is de overheid of de inrichtende macht van het Bisdom dat een oplossing moet zoeken naar extra plaatsen in de toekomst", weet Ludwig die kleindochter Laurence wil inschrijven. "Elke ouder wil een school dicht bij huis voor zijn kinderen. Dat is niet alleen praktisch, maar zorgt ook voor minder autoverkeer in de spits", aldus Ludwig.





Extra capaciteit

Het Einstein Atheneum in Oostakker wil hierop anticiperen met extra capaciteit en start op 1 september met een nieuwe eerstegraadscampus. Dat was pas voorzien in 2019.





"Door de verhuis van een van onze scholen naar een nieuwbouw, hadden we de geschikte infrastructuur beschikbaar om een eerste graad uit te bouwen in Oostakker", zegt Stephan Brynaert, algemeen directeur van het Einstein Antheneum in Oostakker. (DVL)