Basisschool Sint Jozef Wetteren in rouw na echtelijk drama in Lede Didier Verbaere

22 februari 2019

01u57 0 Wetteren De basisschool van Sint Jozef in Wetteren is in rouw na het echtelijke drama dat zich afgelopen dinsdag in Oordegem (Lede) afspeelde. Nadat aan het licht kwam dat Nancy M. haar man Demetrie H. had bedrogen, stak hij haar met een mes dood en belde zelf de hulpdiensten. Hij pleegde woensdagnacht zelfmoord in zijn cel in Dendermonde. Twee van hun drie kinderen lopen school in Wetteren. De school laste ondertussen een kindercarnavalstoet af en voorziet begeleiding van de medeleerlingen.

De kinderen van het echtpaar van 11, 10 en 1,5 jaar lagen op het moment van de feiten te slapen. De oudste twee zijn leerlingen van het 4de en 5de studiejaar op de basisschool van het Sint Jozef Instituut aan de Wegvoeringstraat in Wetteren. Die reageert vol ongeloof en laste meteen ook een op vrijdag geplande kindercarnavalsstoet af. “Het is een zware dobber en niet te vatten wat daar is gebeurd”, zegt directrice Carmen Bauwens.

“Medewerkers van het CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding) zorgen voor de opvang van de medeleerlingen en hebben al uitvoerig met hen over de feiten gepraat. Ook leden van de sociale cel van de politie kwamen woensdag langs. We hebben ook een brief opgesteld aan alle ouders. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de kinderen en de familie. De school leeft heel hard mee met hen en heeft verdriet om het verlies”, zegt Carmen.

“We gaan hier heel discreet mee om in het belang van al onze kinderen en proberen hen zoveel mogelijk weg te houden van alle berichten op media en sociale media. Donderdagnamiddag richten we ook een rouwhoekje in een afgesloten lokaal in waar de leerlingen terecht kunnen en iets kunnen neerschrijven. Ook de kindercarnavalsstoet vrijdag gaat niet door omwille van de omstandigheden”, besluit Carmen.