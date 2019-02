Bart en Claudine sluiten hun Bakkerij Bracke Didier Verbaere

23 februari 2019

12u27 0 Wetteren Bart Bracke warmt zaterdagnacht voor de laatste keer zijn bakkersovens op in de Florimond Leirensstraat in Wetteren. En zondag bedient Claudine voor het laatst haar trouwe klanten van Bakkerij Bracke. Daarna sluit de warme bakkerij in het centrum van Wetteren na 47 jaar voorgoed de deuren.

Bart staat al 30 jaar in het atelier van de warme bakkerij op de Wetterse ‘Hoogstraat’. Eerst als bakkershulp van zijn vader Marc die de zaak startte in 1972 met zijn echtgenote Daisy Van Hoecke. En sinds hun pensioen in 1997 zette hij het levenswerk van vader verder met zijn vrouw Claudine Vervaet. Maar het koppel geeft er de brui aan. Bart wordt schilder behanger en Claudine zet haar studies economie en boekhouding verder die ze opgaf om bakkersvrouw te worden.

“Dertig jaar lang heb ik elke nacht en elk weekend gewerkt. Als we nog iets anders wilden doen in het leven, moesten we geen tien jaar meer wachten. Het is een mooie stiel maar familiaal weegt dit op je gezin”, zegt Bart (46). “Ik wil ook meer tijd spenderen met onze dochters Eline (18) en Charlotte (16) voor ze het nest verlaten. En ik heb altijd graag geschilderd in mijn vrije tijd. Als zelfstandig schilder zal ik ook meer tijd hebben”, lacht Bart. Een overnemer voor de, nochtans goed draaiende, zaak vonden ze niet. “Veel warme bakkers studeren er niet meer af. En jonge bakkers kiezen liever voor de zekerheid en de vaste werkuren in een industriële bakkerij of als patissier in de horeca”, zegt Bart. “Wat we wel gaan missen is het contact met de vele trouwe klanten”, besluit Bart.