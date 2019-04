Bart (47) finisht in loodzware Marathons des Sables met slechts één kleine blaar op teen Didier Verbaere

20u25 4 Wetteren Bart Raman (47) uit Laarne heeft probleemloos de Marathon des Sables uitgelopen. Dat is de zwaarste vijfdaagse ultraloop ter wereld met zes etappes over 254 kilometer door de woestijn in het zuiden van Marokko. Hij werd maandagavond bij zijn thuiskomst opgewacht en verrast door familie en vrienden op een feestje in restaurant Dimi’s in Wetteren. Aan het loopevenement namen meer dan 800 deelnemers mee uit 45 landen. Onder hen ook 19 Belgen die allen de finish haalden.

Bart vertrok op 5 april naar Marokko en liep de zes etappes tussen 7 en 12 april. De magazijnier van Recticel in Wetteren loopt al jaren en is ook jaarlijks één van de velen die de Dodentocht uitlopen. “Deelname aan de Marathon des Sables is reeds jaren een grote droom van mij. Dankzij enkele vrienden die me sponsoren kon ik effectief deelnemen. Acht maanden lang heb ik me voorbereid en geen drup gedronken”, zegt Bart terwijl hij van een welverdiende Duvel nipt.

Eén van de zwaarste etappes is de dubbele marathon. “Maar eigenlijk was de derde etappe dwars door het mulle zand en de hoogste duinen de moeilijkste. Dagelijks draag je ook 12 kilo aan voedsel en water mee. Schuilen voor de brandende zon kon enkel op de controlestops waar shelters stonden en schaduw was”, zegt Bart. “Het was er soms bloedheet tot 50 graden en ’s nachts ijskoud. Maar voor elke etappe krijg je ook voldoende tijd om te finishen. Problemen heb ik nooit gekend en fysiek had ik slechts één kleine blaar op mijn teen”, zegt Bart.

De leukste etappe was de tweede. “Toen kregen we de hele tijd een hond mee als gezelschap. Het dier woont ergens in een dorp op het parcours en besloot met ons mee te lopen. Dat deed hij tot aan de finish”, lacht Bart. De hond kreeg van de organisatie zelfs een medaille voor ze hem weer bij zijn baasje voerden. Bart haalde de finish als 362ste in het algemeen klassement en als 113de in zijn leeftijdscategorie. Een tijd die hij niet wil verbeteren. “Het is een unieke ervaring maar zoiets moet je maar één keer doen”, vindt Bart. “Ik heb ginds heel wat fijne ultralopers leren kennen waarmee ik me wil voorbereiden op de volgende uitdaging : een wedstrijd door de woestijn van Namibië”, besluit Bart.