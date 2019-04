Balletje slaan in centrum Wetteren met City Golf Didier Verbaere

19 april 2019

13u00 4 Wetteren Voortaan kan je ook een golfballetje slaan in het centrum van Wetteren. De Dienst Toerisme gaat in zee met City Golf of stadsgolf. In tegenstelling tot de klassieke golf is niet de hole, maar het stadsmeubilair het doel. City Golf mikt op bedrijven die een leuke teambuilding willen organiseren of vrienden, families, toeristen en verenigingen die Wetteren op een ludieke manier willen ontdekken. Wetteren is de twaalfde gemeente in Oost-Vlaanderen waar je City Golf kan spelen.

City Golf is een variant op de klassieke golfsport. Maar in tegenstelling tot golf op een groen terrein, wordt stadsgolf gespeeld in het centrum van een stad of gemeente. “Verschillende locaties in de gemeente zoals Rode Heuvel, de Sint-Gertrudiskerk, de fontein, het stadstuintje, de Warande of de Zeshoek zijn de holes van het spel. Een standbeeld, vlagje of een zitbank zijn de doelen die geraakt moeten worden. Ondertussen maken de spelers op een ludieke manier kennis met de bezienswaardigheden van de gemeente. Ze krijgen van onze medewerkers ook telkens wat toeristische informatie mee”, legt Vincent Hellemans van City Golf uit.

City Golf wordt gespeeld met zachtere golfballen uit samengeperste kurk. Ze kunnen aardig hoog en ver vliegen, maar geen schade veroorzaken aan auto’s of ramen. Medewerkers van City Golf leiden het spel ook steeds in goeie banen, na een initiatie. In Wetteren is er een tour uitgestippeld met zes of negen targets. Goed voor 2 of 3 uur spelplezier. Spelen kan op aanvraag vanaf zes personen en kost 20 en 25 euro per speler. Er zijn ook groepskortingen vanaf tien spelers. Info en reservaties in het Infopunt Toerisme in de Kerkstraat en via www.wegvanwetteren.be en www.city-golf.be.