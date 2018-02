Balkaninbrekers aangehouden 12 februari 2018

De politie heeft vier mannen uit Servië en Kroatië opgepakt op verdenking van een aantal inbraken. Op 30 augustus probeerden ze in te breken in een handelszaak in de Steenweg Deinze in Nazareth. Ze forceerden een raam van de opslagruimte op de eerste verdieping, maar maakten te veel lawaai waardoor ze moesten wegvluchten. De bewoners konden nog de Duitse nummerplaat van hun Alfa Romeo noteren en verwittigden de politie. De wagen werd geseind en opgemerkt door de lokale politie van Dilbeek. Het viertal, onder wie een minderjarige, wordt ook gelinkt aan andere inbraken, onder meer in Wetteren. De meerderjarige verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid en zijn alle drie aangehouden. (JEW)