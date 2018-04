Bak leeggoed gestolen 05 april 2018

Op de Oordegemsesteenweg werd dinsdag om 10 uur een inbraak via een tuin en een geforceerde achterdeur vastgesteld. In de woning werd een bak leeggoed van bier en cola en allerhande werkmateriaal gestolen.





Ook in de Moerstraat werd de deur van een appartementsblok geforceerd, maar daar raakten de daders het gebouw niet binnen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.





