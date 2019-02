Axel Peleman duikt in zijn platenkast in nieuwe bibliotheek Didier Verbaere

21 februari 2019

Muzikant Axel Peleman was donderdagvond de eerste gast in de reeks ‘Uit de platenkast van' in de vernieuwde bibliotheek van Wetteren. Daarin nemen bekende en minder bekende artiesten het publiek mee op ontdekkingstocht doorheen hun platencollectie. Aangevuld met sappige anekdotes van vroeger en nu.

Axl werd geïnterviewd door StuBru presentator Rik De Bruycker. “Ik raakte voor het eerst in de ban van muziek toen ik John Lennon in 1980 Imagine zag brengen op televisie. Het greep me meteen naar de keel en kort daarop kreeg ik mijn eerste gitaar. Van mijn pa moest ik echter eerst de Latijns Grieks studeren voor ik mocht leren gitaar spelen. Nooit sneller heb ik Griekse woorden ingestudeerd”, lacht Axl. Hij bracht uit zijn collectie onder meer zijn platen van The Beatles, Elvis Costello en Bob Marley mee. Op 20 maart is Berlaen te gast in de bib. Lady Linn brengt haar platen mee op 2 mei.