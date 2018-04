Avondje lachen voor weeshuis in Tanzania 11 april 2018

02u39 0

Toneelvereniging Kort Door Den Bos uit Massemen speelt op woensdag 25 april een extra voorstelling van de komedie 'Hoogheid uw kameel staat voor'. De opbrengst van die avond gaat naar de vzw Tuchifo Belgium. De Tumaini Children Foundation is een initiatief van Tine en Anke Migerode uit Wetteren. "Na mijn studies deed ik vrijwilligerswerk in een weeshuis in Tanzania. Sindsdien ga ik er enkele malen per jaar helpen en werven we hier fondsen", zegt Tine. Wim De Coene, regisseur van het toneelgezelschap, was meteen te vinden voor het initiatief. "Ik heb jarenlang gratis toneelgespeeld voor het goede doel. Met Kort Door Den Bos spelen we al vier seizoenen lang voor uitverkochte zalen. We hebben nu de middelen om ons ook eens voor anderen in te zetten", weet Wim. 'Hoogheid uw kameel staat voor' wordt ook opgevoerd op 27, 28 en 29 april in de Loods Verstraeten aan de Kortenbosstraat. Meer informatie op de website www.kortdoordenbos.be.





(DVL)