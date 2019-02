Autodelers krijgen ook een bewonerskaart Didier Verbaere

26 februari 2019



De gemeente Wetteren gaat een bewoners parkeerkaart ter beschikking stellen van de gebruikers van de particuliere deelauto’s die zijn aangesloten bij Dégage. Op die manier kunnen zij, net als de inwoners van het centrum, parkeren in de blauwe zone en de zone lang parkeren. Vandaag hebben gebruikers van deze wagens die buiten het centrum wonen, geen recht op een parkeerkaart. “Naar analogie met de stad Gent voeren we een parkeerkaart autodelen in. De aanvrager van deze kaart zal moeten bewijzen dat hij bij deze organisatie is aangesloten”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). “Een gebruiker die een auto leende in Gent zal op die manier ook kunnen winkelen en comfortabel parkeren in Wetteren? Op die manier willen we autodelen aantrekkelijker maken en promoten”, besluit Van Heddeghem.